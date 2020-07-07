Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 31.hafta maçında Göztepe - Ankaragücü'nü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Göztepe - Ankaragücü maçı 8 Temmuz 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydunus yönetecek. Fırat Aydunus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı 8 Temmuz saat 21.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, Gassama, Berkan Emir, Borges, Mossoro, Serdar Gürler, Tripic, Soner Aydoğdu, Wilczek

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Kitsiou, Orgill, Michalek, Lobzhanidze