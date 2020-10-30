Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: 'İlk defa böylesine bir deprem yaşadım'

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Birçok çevre il ve İstanbul'dan hissedilen depremde, 4 can kaybı oluştu. Son gelen bilgilere göre ise 70 kişi kurtarıldı. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "İlk defa böylesine bir deprem yaşadım." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI"

Depremin ardından İzmir'de bulunan Mehmet Sepil, TRT Spor ekranlarına açıklamalar yaptı. İzmir'in bir deprem bölgesi olduğunu belirten Sepil, "İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz. Urla'da bize yakın bölgelerde ciddi bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Bizlerin önceliği maç falan değil. TFF'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti. Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. O arada TFF bizde maçın ertelendiği bilgisini verdi. Hızlı karar alındı sağ olsunlar. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da aradı. Çok üzgünüz. Umarım büyük kayıplar olmaz."