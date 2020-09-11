Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonu düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Denizlispor, sezona yeni teknik direktörü Robert Prosinecki ile giriyor. Göztepe ise 2019-2020 sezonunu 11. sırada tamamladı. Göztepe ise sezona İlhan Palut ile girmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda hedeflerini gerçekleştirmek isteyen iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de açılış hafta maçında, Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR HANGİ KANALDA?

12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma hakkında yeni bilgiler geldikçe haberimizde paylaşacağız.