Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 11. sırada bitiren Göztepe'nin yabancı yatırımcılara satılacağı iddia edildi. Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in Katarlı ve Amerikalı yatırımcıların ardından İsviçreli yatırımcılarla da bir araya geldiği belirtildi. Geçtiğimiz yıldan beri gündemde olan Göztepe'nin %50'sinin yabancı yatırımcılara devredilmesi konusu, artık gerçekleşmeye çok yakın.

HİSSELERİN TAMAMI DEVREDİLMEYECEK

İzmir ekibinin yüzde 50'sinin devredilmesi konusunda görüşmelerin yapıldığı ve kısa süre içerisinde 70 milyon dolar üzerinden ortaklık sözleşmesi imzalanabileceği bildirildi. ABD'li şirketin ise Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesine talip olduğu ve 110 milyon dolar yatırım ücretini gözden çıkardığı öğrenildi. Başkan Sepil'in Göztepe hisselerinin tamamını devretmeye ise sıcak bakmadığı ve kulübün yönetiminde yine söz sahibi olacağı kaydedildi.

Mehmet Sepil, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türk futboluna yabancı yatırımların girmesi gerektiğini belirtmişti. Sepil'in yaptığı açıklama şöyleydi:

"Ülkemize yabancı yatırımcı getiremiyoruz. Avrupa'da birçok kulüp için yabancı yatırımcılar devreye giriyor. Göztepe'ye de ilgi var."

Böylelikle yabancı ortaklık modelini Türk futbolunda ilk kez uygulamayı planlayan Mehmet Sepil, yabancı yatırımcılarla görüşmelerine devam ediyor.