Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir ekibi Göztepe Kulübü'nün başkanı ve Kulüpler Birliği başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Spor camiasının önemli isminin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Hafif semptomlar göstermesi üzerine PCR testi yaptıran 65 yaşındaki Başkan Sepil'in test sonucu pozitif çıktı. Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi.

Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıya da evinden telekonferansla katılacağı öğrenildi.

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955 İzmir doğumlu olan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 79. işadamı. Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip. Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor.