Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. İlk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe SK'ya konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth