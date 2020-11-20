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Göztepe'den Miroslav Stoch hamlesi!

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Slovak futbolcu Miroslav Stoch için İzmir ekibi Göztepe, temas kurdu. Göztepe, bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Göztepe'den Miroslav Stoch hamlesi!

İzmir ekibi Göztepe, uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen, Fenerbahçe döneminde FIFA Puskás Ödülünü de kazanan Miroslav Stoch, tekrar Süper Lig yolunda. Slovak futbolcu, son olarak Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giymişti. Şu an bonservisi elinde bulunan Stoch'un, transferi için Göztepe harekete geçti. 

Bu sezon ligde, 7 maçın sonunda 8 puana ulaşan Göztepe, 14. sırada bulunuyor. Ligde bu hafta Ankaragücü ile karşılaşacak olan Göztepe'nin, Stoch transferini 1-2 hafta içinde şekillendireceği belirtiliyor. 

Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Kaynak: Yeni Asır
Onur Çelik
Spor Editörü


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