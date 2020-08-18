Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz yaşamını yitirdi.

Göztepe Kulübünden Halil Kiraz'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Halil Kiraz ile ilgili yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." denildi.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

HALİL KİRAZ KİMDİR?

Halil Kiraz, 1944'te İzmir'de dünyaya geldi. Halil'in futbol macerası 1958 yılında başladı. Göztepe idmanlarına gidip top toplayan Halil Kiraz, o dönemin kalecisi Erdoğan 'ın vasıtasıyla altyapıya kaleci olarak geldi. Halil kaleci, efsane takımın kalecisi Ali Artuner ise santrfor olarak geldi. Ama ne var ki, sonraki dönemlerde Ali kaleye geçti, o sol açıkta görev yaptı. 1972 yılına kadar Göztepe forması giydi. Lig tarihinde 82 gole imza attı. Attığı sert şutlar nedeniyle Bombacı lakabı takılan Halil Kiraz, Atlético Madrid maçında attığı penaltıyla fileleri yırttı.