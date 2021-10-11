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Göztepe'nin eski futbolcusu Doğan Küçükduru hayatını kaybetti!

Süper Lig'in İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından olan Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe'nin eski futbolcusu Doğan Küçükduru hayatını kaybetti!

Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi Göztepe'ye acı bir haber geldi. Geçmiş yıllarda sarı kırmızılı ekibin formasını giyen ve başarısı için mücadele eden Doğan Küçükduru'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Göztepe’nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon boyunca forma giyip futbolu da yine burada bırakmış ve kulüp tarihine adını yazdırmıştı. 

A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Doğan Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda Koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek. 

Göztepe'nin eski futbolcusu Doğan Küçükduru hayatını kaybetti!

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEYECEK

Öte yandan Göztepe Kulübü'nden de konuyla ilgili duyuru geldi. Sarı kırmızılı kulüp, efsane ismin ölüm haberini resmi sosyal medya adresinden yaptığı "Kulübümüzün değerli ismi Doğan Küçükduru'nun cenazesi pandemi koşulları nedeniyle namaz vaktine bağlı olmaksızın öğle vaktinde Güvendik Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 nedeniyle vefat eden Doğan Küçükduru için cenaze töreni düzenlenmeyecektir. Camiamızın bilgisine sunarız." paylaşımıyla duyurdu.

 

 

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