Göztepe'nin Adanaspor'dan kadrosuna kattığı genç kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

Kaleci mevkinde forma giyen İrfan Can Eğribayat 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adanaspor altyapısında futbola başlayan oyuncu daha sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2017 yılında Adanaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Adanaspor'da şimdiye kadar 69 maçta görev aldı, bu maçların 54'ünde mücadeleye ilk 11'de başladı. 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giyen genç kaleci 2020 yılı yaz transfer sezonunda Göztepe'ye transfer oldu.

NERELİ? KAÇ YAŞINA?

30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat 22 yaşında ve 1,93 cm boyundadır. Sağ ayağını kullanan kalecinin piyasa değer 250 bin euro'dur.