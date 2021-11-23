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Gözü dönmüş sarhoş koca dehşet saçtı! Karısının gözüne bıçak sapladı!

Sarhoş koca dehşeti! Rusya'da sarhoş koca tartıştığı sırada eşinin gözüne büyük bir bıçak sapladı. Hastaneye kaldırılan kadının gözünü kaybettiği belirtilirken bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi.

Gözü dönmüş sarhoş koca dehşet saçtı! Karısının gözüne bıçak sapladı!

Rusya'nın Krasnodar kentinde evli bir çift arasında tartışma çıktı.

Sarhoş olduğu öğrenilen koca, tartışmanın şiddetlenmesiyle mutfağa gidip çekmeceden büyük bir bıçak aldı. 60 yaşındaki eşi Larisa'nın üzerine yürüyerek bıçağı gözüne sapladı. Komşuları tarafından çığlıkların duyulması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Saldırgan, polisler tarafından karakola götürüldü. Gözüne bıçak saplanan ve kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye götürüldü.

Gözü dönmüş sarhoş koca dehşet saçtı! Karısının gözüne bıçak sapladı!

KADIN GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bilinci yerinde olan kadın ameliyata alındı. Doktorların uzun uğraşları sonucu kadının gözüne saplanan bıçak çıkarıldı. Bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi. Talihsiz kadın bıçağın saplandığı gözünü kaybetti.

Gözü dönmüş sarhoş koca dehşet saçtı! Karısının gözüne bıçak sapladı! ​​​​​​​

Krasnodar savcılığı dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatırken gözaltında tutulan kocanın da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Gözü dönmüş sarhoş koca dehşet saçtı! Karısının gözüne bıçak sapladı!

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