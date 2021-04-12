Gözü gibi bakmıştı, şimdi hasadını topluyor! İzmir’de iki kadın girişimcinin lale heyecanı

Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki iki kadın girişimci Zerafet Çetin ve Emine Acar, üniversite yıllarından beri hayal ettiği lale yetiştiriciliği fikrini gerçeğe dönüştürdü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ilham alan girişimciler, belirlenen alanlara 26 bin lale soğanı dikti. İki kadın, bu süreçte lalelere gözü gibi baktı. Açılışta bir konuşma yapan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmirli üreticilerin yeniliklerle tanışma konusunda çok ileri görüşlü olduğundan bahsederek, tarımda başarılı olmak için üreticilerin kendisini geliştirmesinin şart olduğunu vurguladı.

"LALENİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ ÇOK AYRI"

Tarla günlerinin üreticilerin yeni bilgilerle ve çeşitlerle tanıştırılması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Özen, "Bugün dikilen 26 bin lale soğanı başarıyla yetiştirildi ve bugün kırım işlemi gerçekleştiriliyor. Lale'nin Dikili'de de yetiştirilebildiği anlaşıldı. Bu aşamadan sonra vereceğimiz eğitimlerle üreticinin lale soğanı yetiştirilmesi sağlanacak ve umuyorum ki lale soğanı yetiştiriciliği yaygınlaşacak. Lalenin kültürümüzde ve tarihimizde manası çok büyük, bunu da belirtmek gerekiyor" dedi.

"KADINLARIMIZA İLHAM OLMAK İSTİYORUZ"

Lale Soğanı üreticilerinden Zerafet Çetin de, "Kadınlarımıza güç vermeyi, örnek olmayı düşünüyoruz. İstihdam alanları oluşturulmasında cesaretli olmalarını isteriz. Dikilimize yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız sürecek, aynısını zakkumda da yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Tarla Günü'nde hasadın yapıldığı etkinliğe ayrıca, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, ilçe idare amirleri ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu da katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı