Gözü yaşlı anneden evladına "Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık"

Oğlunun 10 yıl önce kandırılarak Kars'tan Van'a götürülüp oradan da dağa gönderildiğini dile getiren Faruk'un annesi Rahime Taşçı, oğluna seslenerek "Oğlumun hiç sesini alamıyorum. Ölü mü sağ mı hiç haber alamıyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık. Devletimize, polisimize teslim ol" çağrısında bulundu.

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Gözü yaşlı anneden evladına "Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık"

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 338 gündür sürüyor. Oğlunun 10 yıl önce kandırılarak Kars'tan Van'a götürülüp oradan da dağa gönderildiğini dile getiren Faruk'un annesi Rahime Taşçı, evladına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Gözü yaşlı anneden evladına "Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık"

"OĞLUM, 4 SENEDİR SENİN PEŞİNDEYİM. ARTIK GEL, SENİ BEKLİYORUM"

Çocuğunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını ifade eden Taşçı, "4 sene önce Kars'tan Diyarbakır'a gelerek oğlum için oturma eylemine katıldım. 4 senedir HDP'nin kapısında oğlumu bekliyorum. Oğlumun hiç sesini alamıyorum. Ölü mü sağ mı hiç haber alamıyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık. Devletimize, polisimize teslim ol. Pişman olup dönenler için herhangi bir ceza uygulanmayacak. Oğlum, 4 senedir senin peşindeyim. Artık gel, seni bekliyorum" dedi.

KAYNAK: İHA

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