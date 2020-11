GQ Türkiye "Men of the Year" özel kategori ödül sahipleri ile buluşuyor

Samsung Galaxy Z Fold2 sponsorluğunda "İyi Gelenler" temasıyla gerçekleşen GQ Türkiye "Men of the Year" ödül töreninde kazananlar belli oldu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, ödül sahipleri 15 Kasım Pazar 16.00-18.00 saatleri arasında Instagram üzerinden canlı yayınlanacak GQ Webinar'da "Bizi Ne Kurtaracak?" konusuyla ilgili fikirlerini paylaşacak.

GQ Türkiye'nin her yıl gerçekleşen "Men of the Year" ödül töreni bu yıl, teknoloji devi Samsung'un en iddialı modeli Samsung Galaxy Z Fold2 sponsorluğunda, "İyi Gelenler" temasıyla gerçekleşiyor.

GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurlarının birlikte seçtiği müzik, spor, bilim, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla "İyi Gelen" isimlere, ilham verici hikayeleriyle 2020'nin umut kaynağına dönüşen isimsiz kahramanları da eşlik edecek. Bu yılın en değerli bulunan başlıkları, ilk kez hayata geçen "Eşitlik", "Centilmenlik", "Cesaret", "Özgünlük" ve "İnovasyon" özel kategorileri. Bu konularda yaptıkları ve fikirleri ile ilham veren isimler, 9 Kasım Pazartesi günü GQ Türkiye Instagram hesabından canlı yayınla açıklandı.

"Eşitlik" kategorisinin kazananı oyuncu Boran Kuzum, "Centilmenlik" kategorisinin kazananı oyuncu Engin Öztürk, "Cesaret" ödülünün sahibi ultra maraton sporcusu Özgür Tetik, "Özgünlük" dalında kazanan şef Maksut Aşkar ve "İnovasyon" ödülünün kazananı girişimci Ahmet Onur oldu.

Bu yıla özel kategorilerin ödül sahibi isimlerle birlikte ayrı bir parantez açmak üzere "Bizi Ne Kurtaracak?" başlığıyla ilk GQ Webinar ise 15 Kasım Pazar 16.00-18.00 saatleri arasında canlı yayında gerçekleşecek. Ödül sahiplerinin kategorilerle ilgili ilham verici konuşma ve sohbetlerinden oluşacak "GQ Webinar: Bizi Ne Kurtaracak?" hakkında detaylar GQ Türkiye Instagram hesabında.