Samsung Galaxy Z Fold 2 sponsorluğundaki GQ Türkiye Men Of The Year 2020'nin bu yıl 5 özel kategorisi var. Belli konular üstünde yaptıkları ve fikirleri ile ilham veren 5 kazananın açıklandı. İşte kazanan isimler.

KAZANAN İSİMLER VE KATAGORİLERİ

Eşitlik: Boran Kuzum

Boran Kuzum, Türk oyuncu. 1992'de Ankara'da doğan Boran Kuzum, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana sanat Dalı'nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır.

Bir erkek dergisi olarak bilinen GQ’nun en kıymetli kategorilerden biri, eşitlik. Aynı zamanda UNWomen HeForShe kampanyasında küresel medya elçisi olarak birlikte içerikler tasarlıyoruz. Eşitlik çok önem verdiğimiz konulardan biri.

Tanım aslında eşitlik kadın erkek cinsiyet eşitliği ile kalmamalı. Farklı insan haklarından daha geniş bakmak, önyargıyı konuşmak stereotipleştirmeyi eşitsizliği konuşmak gerekiyor.

Centilmenlik: Engin Öztürk

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur.[1] Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

Centilmenlik belki de yeniden tanımlanması gereken bir konu, yeniden sorguladığımızda karşımızda çıkan davranış biçimi değil bir hayat duruşu olmalı ve bundan bahsedeceksek erdemlilikten, nezaketten, vicdandan dürüstlükten bahsetmeli. Bu tarifle birlikte oylama yaptığımızda, karşımıza Engin Öztürk çıktı.

İnovasyon: Ahmet Onur

Hayatının büyük bir bölümünü başka ülkelerde yaşayarak geçiren Ahmet Onur, Ocak 2015'te kurulan Kolektif House'un kurucu ortaklarından. Onur, tasarruflu aydınlatma üzerine olan ilk şirketini, ABD'deki Babson Üniversitesi'nde girişimcilik ve ekonomi üzerine aldığı eğitim sırasında kurdu.

İnovasyon, inovatif düşünmekten geliyor. Teknoloji ve teknikten çok, bir düşünme biçimi. Ve hayatın her alanında bir problem yaşanan noktaya o alana yeni bir önerme ile gelmeyi inovatif olarak görüyoruz.

Cesaret: Özgür Tetik

Özgür Tetik; dünyanın en önemli sporcularını ağırlayan Sahra Çölü Ultra Maratonu 32.Des Sables'te de 250 km koşan Türk sporcudur.

Cesareti konuşmak için belki korkuyu konuşmak lazım, cesaret doğa ile kurduğumuz ilişkide de var. bütün bunları kurunca karşımıza senin hikayen çıktı.

Özgünlük: Maksut Aşkar

1976 İskenderun doğumlu olan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, emporio armani cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Nupera’dan sonra, Hillside City Club’larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı.

Kendi kültürünü araştıran kendi köklerini karıştıran bunu farklı tatlarla ve konularla ortaya bambaşka fikirler koymaktan çekinmeyen bir kategori olarak gördük özgünlüğü. Ödülün sahibi Şef Maksut Akşar.

Türkiye’nin yenilikçi özgün tatlarını yaratan şeflerden. Kendi kültürünü keşfederek farklı kültürlerle birleştirerek nasıl özgün olunur, aslında mutfaktaki formülünü kendi alanımıza nasıl uygulayabiliriz onu öğreneceğiz.

Kaynak: GQ Dergisi