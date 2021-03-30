Grafik Desen Çizimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Grafik Desen Çizimi Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Grafik Desen Çizimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Grafik Desen Çizimi Elemanı Maaşları

Grafik Desen Çizimi Elemanı maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Grafik Desen Çizimi Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Grafik Desen Çizimi Elemanı Ne İş Yapar?

Grafik Desen Çizimi Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Grafik Desen Çizimi Elemanı Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Grafik Desen Çizimi Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Grafik Desen Çizimi Elemanı mesleğinin meslek kodu 4419.12 olarak belirlenmiştir

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