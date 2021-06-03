Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2513.08

Meslek Adı : Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Web Ve Çoklu Ortam Geliştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Grafik, animasyon ve editör programlarını birlikte kullanarak web sayfası hazırlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) HTML kodları ile basit web işlemlerini yapmak,

b) Web sayfaları için resimler hazırlamak,

c) Web sayfalar için animasyonlar hazırlamak,

d) Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek,

e) Web projesi için temel düzenlemeleri yapmak,

f) Nesne işlemlerini yapmak ve site yönetimini gerçekleştirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü mesleği için “8121.80” kod olarak kullanılır iken Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7115.30” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Meslek Kodu “2513.08” olarak belirlenmiştir.