Grafit ne demek, TDK'ya göre Grafit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grafit ne demek? Grafit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grafit kelimesi. Peki grafit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grafit nedir, grafit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRAFİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grafit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Grafit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre grafit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir tür doğal karbon

