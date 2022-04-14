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Grafitli Korozyon ne demek, TDK'ya göre Grafitli Korozyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Grafitli Korozyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Grafitli Korozyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Grafitli Korozyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Grafitli Korozyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Grafitli Korozyon ne demek, TDK'ya göre Grafitli Korozyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grafitli korozyon ne demek? Grafitli korozyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grafitli korozyon kelimesi. Peki grafitli korozyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grafitli korozyon nedir, grafitli korozyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GRAFİTLİ KOROZYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grafitli korozyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre grafitli korozyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gri dökme demir bileşiminde bulunan grafitli karbon etkisiyle oluşan bölgesel pas türü

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