Graham Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Graham Burke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Graham Burke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Graham Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Graham Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Graham Burke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Graham Burke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Graham Burke 21 Eylül 1993 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Graham Dylan Burke şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Graham Burke Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Graham Burke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Graham Burke'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Graham Burke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Graham Burke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Graham Burke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Graham Burke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2011 yılında Aston Villa Res.

1 Temmuz 2012 yılında Aston Villa

8 Ağustos 2013 yılında Shrewsbury

2 Ekim 2013 yılında Aston Villa

26 Mart 2015 yılında Notts County

4 Mayıs 2015 yılında Aston Villa

8 Temmuz 2015 yılında Notts County

15 Şubat 2017 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2018 yılında Preston

31 Ocak 2019 yılında FC Gillingham

4 Mayıs 2019 yılında Preston

31 Temmuz 2019 yılında Shamrock Rovers

30 Haziran 2021 yılında Preston

1 Temmuz 2021 yılında Shamrock Rovers

Graham Burke kimdir

Graham Burke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Graham Burke şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belvedere FC (-2010), Aston Villa (2010-2011)

Graham Burke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Graham Burke nereli

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