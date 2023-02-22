Graham Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Graham Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Graham Kelly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Graham Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Graham Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Graham Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Graham Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Graham Kelly 16 Ekim 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Graham Kelly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Graham Kelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 2 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Graham Kelly'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Graham Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Graham Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Graham Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Graham Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sheff Utd U18

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Utd

10 Ağustos 2016 yılında Stalybridge

30 Eylül 2016 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2017 yılında Port Vale

9 Eylül 2017 yılında Bradford PA

19 Kasım 2017 yılında Port Vale

26 Ocak 2018 yılında Southport

31 Mayıs 2018 yılında Port Vale

2 Ağustos 2018 yılında Larne FC

Graham Kelly kimdir

Graham Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Graham Kelly şuan Larne FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Josephs Boys, Sheffield United (2014-2016)

Graham Kelly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U18 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Graham Kelly nereli

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