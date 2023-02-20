Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!

Altının yeni haftaya yükselişle başlamadı. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1.117 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 1.120 liradan işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN BİN 840 TL
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira,
Cumhuriyet altını ise 7.450 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı geçen haftayı 1.842 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.846 dolardan işlem görüyor.
ATA Altının fiyatı ise bu hafta 7.532,34'den işlem görmeye başladı.
17 ayar bileziğin fiyatı ise an itibariyle alış fiyatı 628,76 iken satış fiyatı da 756,27'den işlem görüyor.
22 Ayar Bileziğin gram alış fiyatı 1.035,98 iken satış fiyatı 1.102,78 olarak piyasaya yansıdı.
BU HAFTA BAŞINDA DOLAR FİYATI
Anlık olarak alış 18,8600 TL liradan, satış ise 18,8642 TL liradan işlem görüyor.
EURO 20 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Güncel Euro kuru fiyatları, anlık olarak serbest piyasa alış fiyatı 20,1719 TL satış fiyatı 20,1967 TL işlem görüyor.