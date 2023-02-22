Grant Horton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Horton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Horton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Horton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Horton 13 Eylül 2001 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Grant Dean Horton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Horton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&S Sports Management LTD yapmaktadır. Grant Horton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Grant Horton'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grant Horton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Horton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Horton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Horton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2018 yılında Worcester City

31 Mayıs 2019 yılında Cheltenham U18

16 Ağustos 2019 yılında Bromsgrove Spo

29 Ağustos 2019 yılında Cheltenham U18

13 Eylül 2019 yılında Yate Town

17 Aralık 2019 yılında Cheltenham U18

21 Aralık 2019 yılında Chippenham

30 Haziran 2020 yılında Cheltenham U18

5 Ağustos 2020 yılında Cheltenham

21 Ocak 2022 yılında Bohemians

12 Temmuz 2022 yılında Cheltenham

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

30 Haziran 2023 yılında Cheltenham

Grant Horton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Horton şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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