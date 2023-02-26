Grant Kekana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Kekana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Kekana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Kekana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Kekana 31 Ekim 1992 tarihinde Polokwane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Gomolemo Grant Kekana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Kekana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grant Kekana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Grant Kekana'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Grant Kekana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Kekana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Kekana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Kekana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SuperSport Utd.

8 Temmuz 2013 yılında U. Pretoria

15 Temmuz 2015 yılında SuperSport Utd.

9 Temmuz 2021 yılında Sundowns

Grant Kekana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Kekana şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grant Kekana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartak FC (Südafrika)

Güney Afrika takımında 23 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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