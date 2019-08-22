Gratis 22 Ağustos indirimi | Gratis indirimi ne zamana kadar devam edecek?

Gratis yaz indirimi geldi! Gelen bilgilendirme sms'iyle herkes bu indirimi konuşuyor.

Peki Gratis 22 Ağustos indirimi ürünler neler? Gratis indirimi ne zamana kadar devam edecek? İşte tüm detaylar...

Gratis 22 Ağustos indirimi

Bugüne özel Pantene 7/24 300ml saç bakım kremi 24,95TL yerine 7,5TL;

Dalan 400ml şampuanlar 16,20TL yerine 4,75TL;

Color Specialist saç boyası çeşitleri 34,95TL yerine 13,95TL;

Ogx 385ml şampuan çeşitleri 69,95TL yerine 20,95TL;

Syoss saç şekillendiriciler 44,95TL yerine 13,5TL!

Gratis indirimi ne zamana kadar devam edecek?

Bu büyük indirim sadece bugün için geçerli olacaktır.

Bilgi:08502106900

Siz de mağazalardan veya gratis.com'dan alışveriş yapabilirsiniz.

Detay: www.gratis.com

GRATİS NEDİR?

Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Gratis, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Ürün yelpazesi oldukça renkli olan mağazada hak ettiğiniz sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için hijyen, cilt bakımı, kozmetik, kişisel bakım gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlere kolayca ulaşabilir ve bütçenizi sıkmayacak uygun fiyatların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Ülkemiz genelinde 300'ün üzerinde mağazası ile Edirne'den Ağrı'ya hemen her ilimizde bir Gratis şubesine rast gelebilirsiniz. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe %30 ile %50'ya varan indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor.

Son zamanlarda The Balm markasının tutkunu olan kadınlar bu markayı ülkemizde sadece Gratis'te bulabilirler. Kozmetik düşkünlerinin bir hayli hayranı olduğu markanın en önemli özelliği ise içerisinde talc ve paraben kullanılmaması. Bu denli sağlıklı bir kozmetik ürünü yurt dışındaki birçok mağazada “high-end” yani yüksek kalite ürün olarak tanımlanırken, Gratis çok tutulan lip balm ve allıkları oldukça uygun fiyatlar ile tüketici ile buluşturuyor.

Gratis'in gözde ürün kategorilerinden bir diğeri de şüphesiz göz makyajının olmazsa olmazı maskara çeşitleri. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran mağaza, maskara konusunda da kaliteden ödün vermemek adına oldukça seçici davranıyor. Öyle ki Gosh, Betty Boop, Essence, Cecile, L'oreal Paris, Max Factor, Wet'n Wild ve Maybelline gibi ünlü markaların ekstra hacim ve kıvrım veren, çok çeşitli teknoloji ile üretilmiş özel fırçalara sahip gözlere ayrı bir çekicilik veren maskaraları özel indirim günlerinde %50'ye varan indirimler ile satın almak kadar keyiflisi yoktur sanıyoruz.

Gratis yaz indirimi geldi! Gelen bilgilendirme sms'iyle herkes bu indirimi konuşuyor.

Peki Gratis 22 Ağustos indirimi ürünler neler? Gratis indirimi ne zamana kadar devam edecek? İşte tüm detaylar...