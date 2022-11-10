Gratis Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? 2022 Gratis Çalışma Saatleri

Birçok mağazanın aksine kişisel bakım, makyaj ve birçok ürünü indirimli fiyatlarla alıcıya ulaştıran Gratis mağazaları başta kadınlar olmak üzere herkesin tercih ettiği mağazaların başında geliyor. Mağazadan alışveriş yapacaklar Gratis Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? gibi soruları araştırıyor. Bizde haberimizde 2022 Gratis Çalışma Saatleri'ne yer verdik...

GRATİS NE SATAR?

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım olmak üzere birçok ürünü satıldığı mağazada ayrıca kozmetik ürünlerine dair aranan her şey mecvuttur.

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GRATİS HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Demir Sabancı tarafından kurulmuş olan Gratis Sedes Holding bünyesinde faaliyet göstermekte olan bir kozmetik ve kişisel ürünlerin satıldığı bir Türk markasıdır.

GRATİS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'de yüzlerce mağazası bulunan Gratis mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşamları ise 21:00'da kapanıyor.

GRATİS MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?

Alınan ürünlerle ilgili bir sorun oluştuğunda veya online olarak alışveriş yapılan mağazadan kargo sorunu yaşandığında 0850 210 69 00 nolu numara ile iletişime geçilebilir.