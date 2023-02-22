Greg Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Bolger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Bolger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Bolger 9 Eylül 1988 tarihinde Wexford şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gregory Bolger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Bolger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Greg Bolger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Greg Bolger'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Greg Bolger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greg Bolger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Greg Bolger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Bolger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Cherry Orchard FC

1 Şubat 2006 yılında UCD

1 Ocak 2011 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2012 yılında St. Pat's

1 Ocak 2016 yılında Cork City

1 Ocak 2018 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2021 yılında Sligo Rovers

Greg Bolger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Bolger şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Greg Bolger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Nisan 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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