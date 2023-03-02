Greg Cundle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Cundle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Cundle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Cundle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Cundle 20 Mart 1997 tarihinde Bromley şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Gregory Vincent Cundle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Cundle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simon Kidby yapmaktadır. Greg Cundle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Greg Cundle'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Greg Cundle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greg Cundle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Greg Cundle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Cundle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Gillingham

4 Mart 2016 yılında Margate FC

31 Mayıs 2016 yılında FC Gillingham

31 Ağustos 2016 yılında Billericay

28 Ekim 2016 yılında FC Gillingham

22 Aralık 2016 yılında Bishop's St.

5 Mart 2017 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2018 yılında Kingstonian FC

1 Kasım 2018 yılında East Grinstead

1 Temmuz 2019 yılında Concord Rangers

2 Ocak 2020 yılında Horsham

7 Eylül 2020 yılında Ebbsfleet

Greg Cundle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Cundle şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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