Greg Luer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Luer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Luer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Luer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Luer 6 Aralık 1994 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Gregory Roland Luer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Luer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Greg Luer'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Greg Luer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greg Luer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Greg Luer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Luer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Hull

2 Şubat 2015 yılında Port Vale

2 Mart 2015 yılında Hull

9 Şubat 2016 yılında Scunthorpe Utd.

8 Mart 2016 yılında Hull

12 Mart 2016 yılında Stevenage

31 Mayıs 2016 yılında Hull

19 Mart 2018 yılında Maidstone

31 Mayıs 2018 yılında Hull

14 Temmuz 2018 yılında Woking

1 Temmuz 2019 yılında Eastbourne

Greg Luer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Luer şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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