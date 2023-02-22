Grega Sorcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grega Sorcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grega Sorcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grega Sorcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Grega Sorcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grega Sorcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grega Sorcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grega Sorcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grega Sorcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grega Sorcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grega Sorcan 5 Mart 1996 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Grega Sorčan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grega Sorcan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM-management11 yapmaktadır. Grega Sorcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Grega Sorcan'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grega Sorcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grega Sorcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Grega Sorcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grega Sorcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2013 yılında Chievo U19

31 Ocak 2015 yılında ND Gorica

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale

15 Şubat 2021 yılında ND Gorica

15 Haziran 2021 yılında NK Domzale

9 Ocak 2022 yılında Apollon Smyrnis

Grega Sorcan kimdir

Grega Sorcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grega Sorcan şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Grega Sorcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Grega Sorcan nereli

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