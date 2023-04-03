Gregoire Herbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregoire Herbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregoire Herbin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gregoire Herbin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gregoire Herbin 6 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Grégoire Remi Gerard Herbin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gregoire Herbin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simbioze Football yapmaktadır. Gregoire Herbin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gregoire Herbin'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gregoire Herbin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gregoire Herbin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens U19
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Gregoire Herbin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gregoire Herbin şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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