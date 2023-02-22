Gregory Sloggett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Sloggett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Sloggett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Sloggett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Sloggett 3 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Sloggett Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregory Sloggett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 8 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Gregory Sloggett'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregory Sloggett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregory Sloggett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregory Sloggett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Sloggett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında UCD

1 Ocak 2019 yılında Derry City

8 Kasım 2019 yılında Dundalk FC

Gregory Sloggett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Sloggett şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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