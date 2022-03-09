Gremse ne demek, TDK'ya göre Gremse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gremse ne demek? Gremse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gremse kelimesi. Peki gremse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gremse nedir, gremse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GREMSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gremse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gremse kelimesi (Alman kökenlidir.

TDK'ya göre gremse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkibuçukluk (II)

