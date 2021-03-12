Grenada'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Grenada'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Grenada, Karayip Denizi'nde, doğusunda Atlas Okyanusu yer alan ada ülkelerinden biridir. Grenada adası ile Grenadinler ada grubundan oluşur. Trinidad ve Tobago'nun kuzeyindedir. Grenada adasının uzunluğu 20 km'den biraz fazladır. Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir.

Grenada'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Grenada103328 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 197. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000013 olduğu görülmektedir.

Grenada'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Grenada'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Grenada'nın yüz ölçümü 353 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Grenada'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 344 km²

Grenada'nın Haritadaki Yeri / Konumu