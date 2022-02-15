Gresör ne demek, TDK'ya göre Gresör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gresör ne demek? Gresör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gresör kelimesi. Peki gresör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gresör nedir, gresör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRESÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gresör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gresör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gresör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Makine yağı dökmeye yarayan alet

