Greyder Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Greyder Operatörü Maaşları, İş İlanları

Greyder Operatörü görev tanımı nedir, Greyder Operatörü ne iş yapar, Greyder Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Greyder Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Greyder Operatörü Tanımı; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, greyder kullanarak yol ve arazide tesviye, reglaj, şev kesme, hendek açma vb. yüzey işlemleri ile zemin gevşetme ve kar temizleme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Greyder Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Greyder Operatörü Maaşları

Greyder Operatörü maaşı ortalama aylık 5650 - TL’dir. En düşük Greyder Operatörü maaşı 3500 -TL, En yüksek ise 7800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Greyder Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Greyder Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Greyder Operatörü Ne İş Yapar?

a) Çalışma alanını incelemek,

b) İşe uygun ataşmanları seçmek,

c) Greyderin temizliğinin ve periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

d) Sızıntı kontrollerini yapmak,

e) Yağ ve yakıt seviyelerini kontrol etmek,

f) Mekanik aksamların kontrolünü yapmak,

g) Fren testi yapmak ,

h) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek, büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirmek,

i) Greyderin bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak,

j) Şev kesmek,

k) Hendek açmak,

l) Yola eğim (dever) vermek,

m) Malzeme sermek,

n) Zemin ince tesviyesi (reglaj) yapmak,

o) Zemin gevşetme işlemleri yapmak,

p) Kar temizlemek,

Greyder Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Greyder Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Greyder Operatörü mesleğinin meslek kodu 8342.11 olarak belirlenmiştir

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