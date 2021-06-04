Gri Karton Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8143.29

Meslek Adı : Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Gri karton ve şirenz kağıt üretim evrelerini uygun olarak üretimi yapan ve kağıdın laminasyonuna ait işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hurda kağıt tasnifi yapmak,

b) Kağıt hamuru yapmak,

c) Kağıt hamuru temizliği yapmak,

d) Elyaf öğütümü yapmak,

e) Tekrar eleme yapmak,

f) Elek partisi ön safia kullanmak,

g) Pres partisi ile sıkmak,

h) Kurutma partisi ile kurutmak,

i) Kalenderlemek,

j) Nişastalama ile mukavemet arttırmak,

k) Cobb?lama,

l) Mal sarıcıya kağıt sarmak,

m) Kağıt bağlamak, Kağıt ebatlamak,

n) İstiflemek, etiketlemek,

o) Gramaj, rutubet ve cobb testi yapmak,

p) Kağıt makinası ekipmanlarına kumanda etmek,

q) Elektrik, otomasyon panolarına ve düğmelerine kumanda etmek,

r) Buhar kazan ünitesini kullanmak,

s) Laminasyon yapmak,

t) Kağıt dilimlemek,

u) Kağıt kimyasallarını kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı mesleği için “7127.18” kod olarak kullanılır iken Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası mesleği için “7523.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Meslek Kodu “8143.29” olarak belirlenmiştir.

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