İçişleri Bakanlığı: 03 Haziran 2019'da Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride olduğu belirlendi. Böylece, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bakan Soylu'dan ortak yayın açıklaması geldi!