Gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi!
Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin daha 'gri liste'de yer aldığı, teröristin Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı: 03 Haziran 2019'da Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride olduğu belirlendi. Böylece, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Bakan Soylu'dan ortak yayın açıklaması geldi!
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