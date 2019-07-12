Griezmann artık Barcelona'da! 120 milyon euroluk transfer

Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

120 milyon euro serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer edilen Griezmann ile beş yıllık sözleşme (2023/24) imzalandı. Yeni serbest kalma bedeli 800 milyon Euro olarak belirlendi.

Antoine Griezmann Kimdir

Antoine Griezmann, futbola ilk olarak doğduğu kentin takımın olan UF Macon ile başladı. 1999 yılında başladığı kariyerinde 6 yıl boyunca küçükler takımında forma giydi. 2005 yılında ise La Liga’nın köklü kulüplerinden Real Sociedad’ın alt yapısına katıldı.

Antoine Griezmann kulübün alt yapısında 4 yıl gibi bir süre forma giydikten sonra 2010 yılında takımı ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

5 sezon boyunca formasını giydiği takımı ile özellikle son zamanlar dikkatleri üzerine çeken Antoine Griezmann, oynadı süre boyunca takımı ile toplamda 179 maça çıktı ve bu maçlarda 46 kez gol atmayı başardı.

2014 yılında ise Real Sociedad’da gösterdiği performans ile hücum yönünden elindeki oyuncuları kaybeden Atletico Madrid’e transfer oldu. 30 Milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Antoine Griezmann, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takıma katıldığı ilk sezonda İspanya Süper Kupası’nı kazandı. İlk sezonunda 37 maça çıkan Antoine Griezmann, bu maçlarda toplamda 23 gol ve 3 asistlik performans ile oynadı.

Kariyerine Atletico Madrid forması altında devam etmektedir.

Antoine Griezmann’ın Milli Takım Kariyeri

Antoine Griezmann Fransa Milli Takımı kariyerine ilk kez 2010 yılında Fransa U-19 takımı ile başladı.Daha sonra Fransa U-20 de forma giydi ve son olarak Fransa U-21 de kadroda yer aldı. Genç takımlarda 25 maça çıktı ve 7 gol attı. Fransa Milli Takımı ile ise ilk kez 2014 yılında forma şansı yakaladı ve 2015’e kadar 9 kez maça çıktı.

Antoine Griezmann’ın Başarıları

Real Sociedad

Segunda División: 2009–10

Fransa

Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2010

2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası: Dördücülük