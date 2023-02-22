Grigoris Ziogas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigoris Ziogas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigoris Ziogas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigoris Ziogas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigoris Ziogas 27 Kasım 1998 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γρηγόρης Ζιώγας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigoris Ziogas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Grigoris Ziogas'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grigoris Ziogas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigoris Ziogas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigoris Ziogas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigoris Ziogas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2017 yılında Iraklis U20

1 Temmuz 2017 yılında AEK Athen U20

31 Ağustos 2018 yılında Panserraikos

31 Ocak 2020 yılında AOK Kerkyra

22 Ağustos 2020 yılında Thesprotos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2022 yılında PASA Irodotos

31 Ocak 2023 yılında Veria NPS

Grigoris Ziogas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigoris Ziogas şuan Veria NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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