Grigoriy Malafeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigoriy Malafeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigoriy Malafeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigoriy Malafeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigoriy Malafeev 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Малафеев Григорий Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigoriy Malafeev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grigoriy Malafeev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grigoriy Malafeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigoriy Malafeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigoriy Malafeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigoriy Malafeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ural II

1 Temmuz 2022 yılında Ural 2

Grigoriy Malafeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigoriy Malafeev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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