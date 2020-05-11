Grinin Elli Tonu filminin Mr. Gray'i kadın kılığında!
Grinin Elli Tonu filminin başrolü Jamie Dornan, eşi ve çocuklarıyla karantinada. Bu süreçte evde kızlarıyla bol bol vakit geçiren seks oyuncu, şimdi de oyun için kadın kılığına girdi.
Kadınların gözde oyuncusu Jamie Dornan, çocukları için kadın kılığına girdi.
Grinin Elli Tonu filmindeki Mr. Gray rolüyle karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu Jamie Dornan, karantina günlerinde bol bol kızları ile vakit geçiriyor. Çeşitli oyunlar oynayan ünlü oyuncu bu kez de kızları için kadın kılığına girdi.
KIRMIZI ELBİSE VE MAVİ PERUK TAKTI
Dünyaca ünlü oyuncu Jamie Dornan, karantina günlerinde evinde çocuklarıyla keyifli vakit geçiriyor. Onlarla birlikte çeşitli aktiviteler yapan yakışıklı oyuncu bu kez de kadın kılığına girdi. Kırmızı bir elbise giyen, mavi bir peruk takan Dornan “Jenny ile tanışın (mavi saçlı). Çok tatlı” dedi.
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