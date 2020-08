Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün sürmeye devam ederken sonbahara yaklaştığımız bu dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de grip aşısı oldu. Kovid-19 belirtileri ile grip ve zatürrenin belirtileri benzerlik gösterince birçok vatandaş, en azından gripten korunmak amacıyla aşı yaptırılması gerektiğini düşünüyor. Peki grip aşısı ne kadar? Grip aşısı fiyatı 2020? Grip ve zatürre aşısı fiyatları nedir? İşte cevaplar...

GRİP AŞISI NE KADAR? GRİP AŞISI FİYATI 2020

Grip, dünya çapında görülen en yaygın hastalıklardan biri olmakla birlikte birçok toplumda, bağışıklık kazanıldığı düşünülerek ciddiye alınmamaktadır. Fakat her yıl birçok insan ciddi grip ve zatürre hastalığına yakalanarak bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Bu hastalığa karşı bilinen en etkili yöntem olan mevsimlik grip aşısının fiyatı geçen yıl ülkemizde 72 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Bu yıl için ise yetkililer tarafından henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.

GRİP AŞISI ÇEŞİTLERİ

Dünyadaki çoğu grip aşısı dört farklı grip virüsüne ("dört değerlikli") karşı koruma sağlar; bir influenza A (H1N1) virüsü, bir influenza A (H3N2) virüsü ve iki influenza B virüsü. Ayrıca üç farklı grip virüsüne ("üç değerlikli") karşı koruma sağlayan bazı grip aşıları da vardır; bir influenza A (H1N1) virüsü, bir influenza A (H3N2) virüsü ve bir influenza B virüsü. Üç değerlikli aşılardan ikisi, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için 65 yaş ve üstü kişiler için özel olarak tasarlanmıştır.

AŞININ ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Aşının etkisi yalnızca yapıldığı grip sezonu için geçerli olmaktadır. Bu kapsamda, geçmiş dönemlerde yapılan grip aşısı sonraki mevsimlerde koruma sağlamadığından her yıl bu aşının yaptırılması gerekmektedir. Aşının etkilerinin, vücuda enjekte edildikten iki hafta sonra başlaması nedeniyle, grip aşısını yaptırmak isteyen kişilerin gribin sık görülmeye başlamasından hemen önceki dönemde aşı olmaları tavsiye edilmektedir. Bu sürecin ekim ve kasım aylara denk gelmesiyle birlikte yaklaşık 7-8 ay süren koruyuculuğu baz alındığında etkisinin mayıs, haziran gibi tükeneceği bilinmektedir.

GRİP VE ZATÜRRE AŞISI YAN ETKİLERİ

Aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik

Nadiren ateş, halsizlik, kas ağrısı

KORONAVİRÜS AŞISI HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, DHA'ya verdiği demeçte, Kovid-19 aşı çalışmaları kapsamında 3. ve son faz olan aşama hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Dünyada 10’dan fazla aşı denemesinde sona gelindiğini belirten Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “İnsanlarda etkili olduğunun ve olası yan etkilerinin tekrar değerlendirildiği son aşama olan Faz 3’e gelen aşı çalışmaları bunlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanın da açıkladığı iki tane aşı çalışmasının ise Faz 3 denemelerine Türkiye’den de gönüllü insanlar dahil edilecek. Çalışmalara başlamak üzereyiz. Eylül ayı gibi, çok yakın bir tarihte başlayacağız.” bilgilerini paylaştı.

İlk 2 fazın tamamlanmasının ardından son aşama olan Faz 3'de aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını belirten Yavuz, "Bu aşamada yüzlerle ifade edilebilecek sınırlı sayıda gönüllü insan çalışmaya alınıyor. Bu noktada da aslında aşılama için hedeflenen nüfus, aşı kimlere yapılmalı, yaşlılar mı, risk grubundakiler mi vs, o özellikteki gönüllüler de çalışmaya dahil edilerek, vücut aşıya ne kadar cevap veriyor, koruyucu antikorlar oluşuyor mu bu insanlarda, bunların çalışması da yapılıyor. abii ki yine güvenlik çalışmalarına da devam ediliyor. Yani istemediğimiz bir etki, en basiti kolunda ağrıdan tutun ateşin çıkması vb her türlü parametreye bakılıyor. Faz 1 ve 2 aşamaları aşıyı geliştiren ülke neresiyse orada gerçekleştiriliyor. Şu an Çin ve Almanya-ABD ortak yapımı aşı adayları bu aşamaları kendi ülkelerinde geçti." şeklinde konuştu.

Aşı çalışmalarının son denemesinde tüm çalışmaların kodlarla yürütüldüğünü ve böylelikle kişilerin kimlik bilgilerinin gizli kalabildiğini belirten Yavuz açıklamasında, "Aşı çalışmalarının Faz 3 aşamasında, kime aşı veriliyor, kim kontrol grubunda (yani placebo -etkisiz aşı- alıyor), çalışmanın başında bunu uzmanlar da gönüllüler de bilmiyor. Kodlarla her şey kaydediliyor. Çalışmanın sonunda bu kodlar açıldığında uzmanlar sonuçları daha güvenli değerlendirebiliyor. Çünkü “Kontrollü Çift Kör Çalışma” olarak bilinen bu çalışma şekli sayesinde, aşı verilen gönüllülerde gözlenen farkların, gerçekten aşı ile ilgili olup olmadığı her iki grubun kıyaslanmasıyla anlaşılıyor. Türkiye'de de 10’a yakın merkez var bu çalışmaların başlatılacağı. Her merkezin alması gereken belli bir gönüllü sayısı var. Bu sayılar tutturulana kadar, örneğin bizim yapacağımız çalışma kısmı bir ay belki sürecek." dedi.

Son olarak aşı çalışmalarına katılmayı mantıksız bulan ve kendisini kobay olarak hissseden insanların görüşlerine değinen Yavuz, bu hastalığa bir çare bulunması için çalışmaların gerekli olduğunu ve bu deneyin insanlığın büyük kısmını büyük dertten kurtaracak bir çalışma olduğunun altını çizerek, "Sonuçta bu aşılar eğer gerçekten etkili bulunursa, insanlık için çok önemli bir şey yapılmış olacak. Zaten bizler de bu kadar işimizin içinde, bu çalışmalarda yer alıyorsak bunun için. Sonuçta gerçekten çok katastrofik bir durumla karşı karşıyayız. Gönüllülerden çalışmanın protokolüne uygun olanları detaylıca aydınlatılır, onam formları alınır ve çalışmaya öyle dahil edilir." ifadelerini kullandı.