Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Sonbahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte grip aşısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl milyonlarca insan grip oluyor bazıları da gribi ağır geçirerek hastaneye yatacak kadar hasta olabiliyor. Gribe karşı korunmada yardımcı olacak en iyi şey ise yıllık mevsimsel grip aşısı olmaktır. Aşı olmanın griple ilgili hastalıklara karşı riski azaltma gibi birçok faydası olduğu kanıtlanmıştır.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Koruma amaçlı yapılan grip aşısının grip olmadan önce yaptırılması gerekir. Hastalık geçirirken yaptırılmasının bir faydası yoktur. Her yıl Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği en yaygın 3 virüsü içerecek şekilde geliştirilen grip aşıları 6 ay boyunca etkilidir. Sağlık Bakanlığı, her Eylül-Aralık ayında grip aşısı olunması gerektiğini tavsiye ediyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğunun altını çizen doktorlar grip aşısının yüzde 80 oranında koruma sağladığını belirtti.

GRİP AŞISININ FİYATI NE KADAR?

Geçen sene grip açısı için belirlenen fiyat 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat verilmese de geçen yıl ki fiyat aralığında olması beklenmektedir.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Grip aşısının zararı olmaması nedeniyle herkesin grip aşısını olması önerilmektedir. Ancak özellikle aşılanması tavsiye edilen gruplar, 50 yaşın üstündekiler, Şeker hastaları, Kronik akciğer hastaları, Kronik kalp ve damar sistemi hastaları, Kronik hastalık dışında bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişiler (Kanserli-lösemili kişiler, bağışıklık sistemi hastalığı olan¬lar, organ ve kemik iliği nakli yapılan kişiler, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar), Huzurevi, bakımevi vb ortamlarda yaşayanlardır.

KİMLER GRİP AŞISI OLMAMALI?

Grip aşısı, 6 aydan küçük bebeklere, Şiddetli Yumurta alerjisi olan kişilere, Geçmişte grip aşısı ile şiddetli allerjik reaksiyon öyküsü olan kişilere, İnfluenza aşısı yapılmasını takiben 6 hafta içinde Gullian- Barre sendromu geçirme öyküsü olan kişilere, Ateşli orta- ağır hastalığı olan kişilere uygulanmamalıdır.

AŞI OLMADAN GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

Grip aşısı olmadan gripten korunmak mümkündür. Grip aşısı sadece hastalıktan korunmada yardımcı olmaktadır. Grip aşısı olmadan gripten korunmak içini ellerin sık sık yıkanması gerekmektedir. Özellikle de yemek hazırlamadan önce ve sonra, yemek yemeden önce, tuvaletten çıktıktan sonra, evde hasta biri olduğunda sık sık ellerin sabun ve su ile yıkanması gerekir.

Küçük çocukların ağızlarına götürdüğü oyuncaklar ve objelerin dezenfeksiyonu önemlidir. Yüzeylerinde yıkanabilen ya da kullanıldıktan sonra atılan kağıt havlular ile temizlenmesi uygun olacaktır.

Çocuğunuzun burnunu kullanıldıktan sonra atılan kağıt mendiller ile temizlenmesi gerekmektedir.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.