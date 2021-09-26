Grip iki yıl aradan sonra geri dönüyor

Uzmanlar grip vakalarında artış uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sonbaharın gelmesiyle birlikte bu sene grip vakalarının da görülmeye başlandığını ifade etti.

Covid-19'a karşı aşılanıldığı zaman gribe karşı da aşılanılmış gibi bir yanlış algının toplum nezdinde olduğuna dikkat çeken Şener iki, aşının farklı olduklarını Covid-19 aşısı yaptırılmış olunsa bile mutlaka grip aşısının da yapılmasının gerekliği olduğunu belirtti.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR AŞI OLMALI

Şener özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerin kış mevsimine girmeden önce grip aşısı olmalarının altını çizdi.

Nerdeyse 2 senedir Türkiye ve dünyada grip enfeksiyonlarının çok fazla görülmediğini belirten aktaran Şener:

"Bu yıl grip vakalarında artış bekliyoruz. Grip, birdenbire ortaya çıkıp aniden kaybolan enfeksiyonlar değil. 2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir. Vücudumuzdaki antikor yanıtlarını yeniden uyarmak için grip aşısı yaptırmak gerekiyor ayrıca bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli."

Şener her hasta grubuna zatürre aşısını önermediklerini ifade ederken, bu aşıyı ileri yaş grubu, kanser hastaları ve organ nakli olan kişilere tavsiye ettiklerini belirtti.