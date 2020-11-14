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Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun testi pozitif çıktı!

Dünya genelinde milyonlarca insanı esir altına alan Korona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu Korona virüse yakalandığını açıkladı. İşte Namoğlu'nun son durumu.

Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun testi pozitif çıktı!

Rock müzik tarzında şarkılar yapan Gripin grubunun solisti olarak tanıdığımız 42 yaşındaki Birol Namoğlu corona virüse yakalandığını İnstagram hesabından açıkladı.

Namoğlu: "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Zeynep Beşerler' in kardeşi Derya Beşerler ile 2015 yılında dünya evine giren Namoğlıu, güncel olarak TRT2 kanalında eşiyle birlikte aklımıza takılan soruları "Kısa Bir Ara" adlı programda sunuculuk yapıyor. 

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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