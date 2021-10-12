Groston ne demek, TDK'ya göre Groston kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Groston ne demek? Groston TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi groston kelimesi. Peki groston ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre groston nedir, groston kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GROSTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Groston kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Groston kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre groston kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir geminin kullanılan bölümünün ton birimi cinsinden karşılığı

