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GSS borç öğrenme ekranı: GSS borç sorgulama nasıl yapılır 2021?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sosyal güvencesi olamayan tüm vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlamaktadır. GSS ile sigortası olmayan kişiler de devlet hastanelerinden yararlanabilmektedir. Peki GSS borç sorgulama nasıl yapılır 2021? İşte GSS borç öğrenme ekranı...

GSS borç öğrenme ekranı: GSS borç sorgulama nasıl yapılır 2021?

GSS ile vatandaşlara hastanelerde artık kolaylıklar sağlanabiliyor. Ancak vatandaşın hastanelerden ücretsiz yararlanabilmesi için GSS borcunun olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda GSS borç sorgulama nasıl yapılır 2021? sorusu sıklıkla araştırılıyor. İşte haberimizde yer alan GSS borç öğrenme linki ile GSS borcunuz var mı yok mu öğrenebilirsiniz. 

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR 2021?

Genel Sağlık Sigortası (GSS)  borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. (E-devlet şifreniz yok ise PTT'den, şahsen başvuru ile alabilirsiniz.)

GSS BORÇ ÖĞRENME EKRANI

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Ardından arama kısmına “SGK” ya da “GSS” yazdıktan sonra karşınıza  “GSS prim borcu sorgulama” ekranı çıkacaktır. 

Borcunuz var ise “kredi kartı ile öde” seçeneğini kullanarak ödeme yapabilirsiniz. 

GSS NEDİR?

GSS'nin açılımı Genel Sağlık Sigortası'dır. Bu sistem 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Bu sistem ile çalışan ancak sağlık güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için amaçlanmıştır. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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