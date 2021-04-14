GTO Başkanı "Küçük esnaf zincir marketler karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küçük işletmelerin zincir marketler karşısında rekabet gücünün gün geçtikçe azaldığını belirterek zincir marketlerin kısıtlama dönemlerinde satacakları ürünler için düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Bugüne kadar zincir marketlerle rekabet etmekte zorlanan perakende işletmelerinin pandeminin etkisiyle rekabet güçlerinin iyice azaldığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olan zincir marketlerde satışa sunulabilecek mallara yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

"ZORLU REKABET KÜÇÜK ESNAFIN GÜCÜNÜ AZALTTI"

Başkan Yıldırım konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunarak, "Bu zorlu rekabet pandemi ile birlikte daha da şiddetlenerek küçük işletmelerin gücünü tüketmiştir. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında faaliyetlerine devam eden marketlerin beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya, giyim ve kozmetik gibi ürün satışına da devam etmesi işletmelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakmıştır. Yetkililerden beklentimiz, toptan ve perakende zincir marketlerde satışı yapılan beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, giyim ve kozmetik ürünlerinin satışının engellenmesi ve/veya sınırlandırılması yönünde düzenleme yapılması. Kısmi kapanma tedbirleri ile birlikte söz konusu işletmelerimizin yaşadığı sıkıntıların daha da büyümemesi için bir an önce gerekli önlemler alınmalı" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı