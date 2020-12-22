Gübretaş altın madeni nerede? Gübretaş maden sahası nerede? Gübretaş kimin? şu sıralar internet mecrasında çokça bakılan konulardan birisi oldu. Biz de bu soruların tüm cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde derledik.

GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ NEREDE?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer alan altın madeni sahasında olduğunu ve bu alanda 3,5 milyon onsluk altın bulunduğunu açıkladı.

GÜBRETAŞ MADEN SAHASI NEREDE?

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun'daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. O tarihten bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlendi: Türkiye'nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, 1986'da borsada işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu, sektör açısından çok önemli yatırımlara imza attı ve önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

GÜBRETAŞ KİMİN?

Gübretaş'ın yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

NE OLDU?

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ardından bir müjde daha geldi. Tarım Kredi iştiraki olan Gübrataş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi.

6 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Bulunan rezerve ilişkin açıklama yapan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.

TL KARŞILIĞI YAKLAŞIK 46 MİLYAR TL

Halka açık olan Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının Türk lirası karşılığı yaklaşık 46 milyar lira. Gübretaş hissesi altın rezervi keşfi gelişmesiyle birlikte yüzde 10 oranında yükseliş yaşadı ve 51,6 lira seviyesine yükseldi.